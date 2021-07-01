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قتال و4 أهداف في أبرز صور تعادل الأهلي وبيراميدز
الخميس، 01 يوليه 2021 - 23:11
قتال و4 أهداف في أبرز صور تعادل الأهلي وبيراميدز
صور من تعادل الأهلي وبيراميدز إيجابيا بهدفين لكل فريق في الجولة 27 من الدوري في ملعب الأهلي WE السلام.
الأهلي
بيراميدز
في الدوري
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