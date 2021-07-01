قتال و4 أهداف في أبرز صور تعادل الأهلي وبيراميدز

الخميس، 01 يوليه 2021 - 23:11

صور من تعادل الأهلي وبيراميدز إيجابيا بهدفين لكل فريق في الجولة 27 من الدوري في ملعب الأهلي WE السلام.
الأهلي بيراميدز في الدوري
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