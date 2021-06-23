محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
يورو 2020
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
يورو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
يورو 2020
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
إثارة كبيرة في أبرز صور تعادل ألمانيا والمجر
الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 23:21
إثارة كبيرة في أبرز صور تعادل ألمانيا والمجر
أبرز صور مباراة ألمانيا والمجر
ألمانيا
المجر
يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يوجه رسالة مؤثرة للشعب البولندي بعد توديع يورو 2020
28 دقيقة |
يورو 2020
مدرب كرواتيا: مواجهة إسبانيا ستكون نارية
ساعة |
يورو 2020
كرة يد - باروندو يضم 20 لاعبا لمعسكر الأولمبياد
ساعة |
رياضات أخرى
بوندو حكما لمواجهة بيراميدز أمام الرجاء بدلا من سيكازوي
ساعة |
الكونفدرالية
بوجبا: كنت أتوقع ربط قصة شعري بمستقبلي.. تركيزي في اليورو فقط
ساعة |
يورو 2020
علي دائي: تحطيم رونالدو لرقمي القياسي شرف لي.. وكريستيانو يرد
ساعة |
يورو 2020
تقرير: ميلان مهتم بضم رودريجيز لتعويض تشالهان أوجلو
2 ساعة |
الدوري الإيطالي
إنريكي: لا مجال للانتقادات الآن
2 ساعة |
يورو 2020
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
كرة يد - باروندو يضم 20 لاعبا لمعسكر الأولمبياد
بوندو حكما لمواجهة بيراميدز أمام الرجاء بدلا من سيكازوي
علي دائي: تحطيم رونالدو لرقمي القياسي شرف لي.. وكريستيانو يرد
بوجبا: كنت أتوقع ربط قصة شعري بمستقبلي.. تركيزي في اليورو فقط
وكيلهم يكشف موقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي وطارق حامد من العروض
الأكثر مشاهدة
1
انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي
2
تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي
3
ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس
4
مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك