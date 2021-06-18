التحامات وقتال في صور تعادل إنجلترا مع اسكتلندا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 23:00

التحامات وقتال في صور تعادل إنجلترا مع اسكتلندا
اسكتلندا إنجلترا يورو 2020
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