هدف تاريخي في أبرز صور مواجهة النمسا ومقدونيا (يورو 2020)

الأحد، 13 يونيو 2021 - 20:04

هدف تاريخي في أبرز صور مواجهة النمسا ومقدونيا (يورو 2020)
النمسا مقدونيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 18 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 49 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ ساعة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك