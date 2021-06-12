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هدفان رائعان في أبرز صور مواجهة ويلز وسويسرا
السبت، 12 يونيو 2021 - 16:43
هدفان رائعان في أبرز صور مواجهة ويلز وسويسرا
هدفان رائعان في أبرز صور مواجهة ويلز وسويسرا
ويلز
ويلز - سويسرا
يورو 2020
ويلز - سويسرا - جاريث بيل
سويسرا
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