اشتعال الأولمبيكو في حفل افتتاح بسيط لـ يورو 2020

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 21:38

أبرز صور من حفل افتتاح بطولة يورو 2020 قبل مباراة تركيا وإيطاليا في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.
يورو 2020
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