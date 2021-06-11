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اشتعال الأولمبيكو في حفل افتتاح بسيط لـ يورو 2020
الجمعة، 11 يونيو 2021 - 21:38
اشتعال الأولمبيكو في حفل افتتاح بسيط لـ يورو 2020
أبرز صور من حفل افتتاح بطولة يورو 2020 قبل مباراة تركيا وإيطاليا في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.
يورو 2020
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