قتال كبير واهداف رائعة في أبرز صور تعادل الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 01:48

صور من لقاء الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في استاد القاهرة.
الأهلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمين عمر لـ في الجول: أريد منكم مشاهدة المباراة وتقييمنا.. نُجهض فكرة الحكام الأجانب 9 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد: قلت لحكام القمة 3 أشياء قبل اللقاء.. وسنقدم موعد انتهاء الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يشرف على إدارة مباريات الإسماعيلي من المستشفى ساعة | الدوري المصري
قمصان: مباراة القمة بروفة مميزة لـ صنداونز ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: الدوري لم يحسم ولنا في إسبانيا عبرة.. ويضحكون علينا بسبب مانشستر يونايتد ساعة | الدوري المصري
أرقام في الجول - معدل مضاعف لـ الشناوي.. وتألق الونش ساعة | تقرير في الجول
صلاح أمين يواصل الزحف ويتخطى عماد متعب.. ويستهدف شحاتة وفضل وصالح سليم ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: لماذا لم يحدث معنا مثل صنداونز؟.. وأتمنى ألا يتكرر معي ما وقع لجوارديولا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك
قد ينال إعجابك