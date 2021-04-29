أهداف جميلة في أبرز صور اكتساح مانشستر يونايتد لروما بسداسية

الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:03

صور من اكتساح مانشستر يونايتد لروما بستة أهداف لهدفين اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
مانشستر يونايتد روما الدوري الأوروبي
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