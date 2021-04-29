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أهداف جميلة في أبرز صور اكتساح مانشستر يونايتد لروما بسداسية
الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:03
أهداف جميلة في أبرز صور اكتساح مانشستر يونايتد لروما بسداسية
صور من اكتساح مانشستر يونايتد لروما بستة أهداف لهدفين اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
مانشستر يونايتد
روما
الدوري الأوروبي
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