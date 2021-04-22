احتفال بـ"لا أرى ولا أسمع" في أبرز صور فوز الزمالك على الإنتاج

الخميس، 22 أبريل 2021 - 23:31

صور من انتصار الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد اليوم الخميس في الجولة 16 من الدوري في ملعب السلام.
الزمالك الإنتاج الحربي في الدوري
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