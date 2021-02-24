احتفالات ومهارات في صور فوز مانشستر سيتي على مونشنجلادباخ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 23:32

احتفالات ومهارات في صور فوز مانشستر سيتي على مونشنجلادباخ
مانشستر سيتي مونشنجلادباخ ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهند لاشين يعلن انضمامه لمنتخب مصر: لن تكون الأخيرة.. وهزيمة الأهلي لن تؤثر عليه أمامنا 18 دقيقة | منتخب مصر
إنبي: إصابة حلمي طولان وشلبي بفيروس كورونا وشفاء ثنائي الفريق 26 دقيقة | الدوري المصري
كومان: كنا كسالى في الشوط الأول ضد إلتشي.. وعلينا الفوز بكل مبارياتنا لحصد لقب الدوري 54 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس النجوم: تغاضينا عن إيقاف الإسماعيلي في الانتقالات.. لكن لم يتم تقدير تصرفنا ساعة | الدوري المصري
ألبا: علينا الاستمرار في الفوز إن أردنا المنافسة على الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
ميسي يقود برشلونة لاستعادة الانتصارات على حساب إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة جالاتاسراي في ضم ديانج ساعة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - مونشنجلادباخ (0)-(2) مانشستر سيتي.. أجويرو يشارك 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك