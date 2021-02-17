مفاجأة بورتو وتألق هالاند في صور الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 23:58

صور من مباراتي بورتو ويوفنتوس، إشبيلية وبروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ليلة الأبطال بورتو يوفنتوس إشبيلية بروسيا دورتموند
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