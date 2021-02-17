محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس العالم للأندية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
مصر 2021
كأس العالم للأندية 2020
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
مفاجأة بورتو وتألق هالاند في صور الأربعاء من دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 23:58
مفاجأة بورتو وتألق هالاند في صور الأربعاء من دوري أبطال أوروبا
صور من مباراتي بورتو ويوفنتوس، إشبيلية وبروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ليلة الأبطال
بورتو
يوفنتوس
إشبيلية
بروسيا دورتموند
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي: قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الزمالك
3 دقيقة |
الدوري المصري
حسين السيد يكشف ما جرى بينه وبين شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي
14 دقيقة |
الدوري المصري
الـ12 على التوالي.. مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك إيفرتون
26 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
بورتو يصعق يوفنتوس في لعنة الثواني الأولى.. ودورتموند يُدمر إشبيلية
41 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال "لعدم ترك مجال للصدفة"
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي
ساعة |
الدوري المصري
أشرف قاسم: أداء الزمالك أمام الإسماعيلي لم يكن هو المنتظر
ساعة |
الدوري المصري
رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: توجيه الشكر لـ محمد يوسف والمدرب الجديد الخميس
2 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بورتو يصعق يوفنتوس في لعنة الثواني الأولى.. ودورتموند يُدمر إشبيلية
خبر في الجول – طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال "لعدم ترك مجال للصدفة"
الـ12 على التوالي.. مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك إيفرتون
صاروخ ساسي يقتل صمود الدراويش.. الزمالك يهزم الإسماعيلي بالوقت القاتل
عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي
الأكثر مشاهدة
1
اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية
2
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج
3
مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة
4
تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك