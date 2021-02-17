هاتريك مبابي وحسرة ميسي في صور انتصار سان جيرمان على برشلونة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 00:04

صور من انتصار باريس سان جيرمان على برشلونة في ملعب كامب نو بأربعة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
برشلونة سان جيرمان ليلة الأبطال
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