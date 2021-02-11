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حضور بارز لتقنية الفيديو في أبرز صور فوز بايرن ميونيخ بمونديال الأندية
الخميس، 11 فبراير 2021 - 22:26
حضور بارز لتقنية الفيديو في أبرز صور فوز بايرن ميونيخ بمونديال الأندية
حضور بارز لتقنية الفيديو في أبرز صور فوز بايرن ميونيخ بمونديال الأندية
بايرن ميونيخ
تيجريس
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
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