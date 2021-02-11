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تألق الشناوي في صور فوز الأهلي على بالميراس وظفره ببرونزية العالم
الخميس، 11 فبراير 2021 - 19:40
تألق الشناوي في صور فوز الأهلي على بالميراس وظفره ببرونزية العالم
صور من لقاء الأهلي وبالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
الأهلي
بالميراس
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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