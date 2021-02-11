تألق الشناوي في صور فوز الأهلي على بالميراس وظفره ببرونزية العالم

الخميس، 11 فبراير 2021 - 19:40

صور من لقاء الأهلي وبالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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