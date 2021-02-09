أبرز صور يوفنتوس وإنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 23:40

أبرز صور يوفنتوس وإنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا
يوفنتوس إنتر كأس إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي السابق: موسيماني لعب ضد بايرن بأنسب طريقة.. وهاني قدم أداء مميزا 11 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
وكيلهما: لا حديث عن رحيل أجايي.. وشريف فضل الأهلي على الكثير من العروض 14 دقيقة | ميركاتو
إلى ربع النهائي بصعوبة.. تسديدة مكتوميناي تسقط وست هام وتنصر مانشستر يونايتد 17 دقيقة | أوروبا
وكيل عبد الله جمعة: اللاعب يرحب بالتجديد للزمالك ولكن الاتفاق لم يتم حتى الآن 19 دقيقة | الدوري المصري
وكيل كريم فؤاد: اللاعب لديه عدة عروض من داخل وخارج مصر.. ورغبته الأولى هي الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يهزم خيتافي والغيابات بمساعدة الثنائي الفرنسي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
إلى نهائي كأس إيطاليا الـ 20.. يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
وكيل أعمال معلول: اللاعب يغيب 15 يوما.. وكيف يتهرب من مواجهة بايرن 45 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك