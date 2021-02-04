صور دربي لندن بين توتنام وتشيلسي

الخميس، 04 فبراير 2021 - 22:42

صور دربي لندن بين توتنام وتشيلسي
تشيلسي توتنام دربي لندن
نرشح لكم
أخر الأخبار
طاهر: أول مباراة لي وسط جمهور الأهلي.. وأشعر أنني ألعب في كأس العالم الحقيقي 25 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
منافس الزمالك – اتحاد العاصمة يوافق على تأجيل الدربي أمام المولودية لإراحتهم 32 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يكتب المواجهة الإفريقية–الأوروبية الرابعة في مونديال الأندية.. ماذا حدث في 3 مباريات سابقة 39 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
موسيماني: ليس لدينا ما نخسره أمام بايرن الذي فاز على برشلونة بالثمانية 45 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مدرب الدحيل: الخبرة صنعت الفارق للأهلي ضدنا 52 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الشحات: الانتصار أهم من الهدف.. وبايرن لا يُعلى عليه 53 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الأهلي ينهي عقدته العربية في كأس العالم للأندية 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
أيمن أشرف رجل مباراة الأهلي والدٌحيل 59 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري
قد ينال إعجابك