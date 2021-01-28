جمل فنية رائعة في صور فوز الزمالك على مصر للمقاصة

الخميس، 28 يناير 2021 - 21:32

جمل فنية رائعة في صور فوز الزمالك على مصر للمقاصة
مصر للمقاصة الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيروس كورونا يحرم جمهور الأهلي من استقبال بعثة الفريق في قطر 7 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
المقاصة: الزمالك استحق الفوز.. تأثرنا بالغيابات 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: يحق لنا رفض بيع مصطفى بشكل نهائي.. ونتفاوض مع مهاجمين مصريين 37 دقيقة | مصر
فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام 38 دقيقة | الدوري المصري
أشرف قاسم: حققنا العديد من المكاسب أمام مصر للمقاصة 41 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: سنفتقد مصطفى محمد.. ولهذا السبب لا أتعجل إشراك أسامة فيصل 55 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي ساعة | الدوري المصري
برباعية ممتعة في المقاصة.. الزمالك يستعيد صدارته للدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك