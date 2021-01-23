دفاع مستميت وهدف ملغي في صور تعادل أسوان والزمالك

السبت، 23 يناير 2021 - 19:06

دفاع مستميت وهدف ملغي في صور تعادل أسوان والزمالك
أسوان الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر باتشيكو: أسوان لم يهاجم.. إذا لعبنا لمدة يومين لن نسجل 2 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيرلو – يوفنتوي يعاني نن إرهاق عصبي والفوز بالسوبر منحنا الحماس 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
النصيري سيد لاعبي إسبانيا يفترس قادش ويقود إشبيلية لتخطي برشلونة 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مونديال اليد - الفوز الأول في الدور الرئيسي.. قطر تعبر البحرين وتحافظ على أمل طفيف 37 دقيقة | مصر 2021
القائم والعارضة ودفاع خرساني يجبرون الزمالك على التعادل مع أسوان 38 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - إسبانيا تسحق أوروجواي وتضع قدما في ربع النهائي 58 دقيقة | مصر 2021
7 أهداف وإثارة في +90.. روما يفوز على سبيزيا ويوقف نزيف النقاط في الأوليمبكو ساعة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – الأهلي يقيم مع أولسان في نفس الفندق ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك