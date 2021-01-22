صرخة ممدوح هاشم في أبرز صور انتصار مصر على بيلاروسيا بمونديال اليد

الجمعة، 22 يناير 2021 - 20:48

صور من انتصار مصر على بيلاروسيا في ثاني جولات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد 2021 بنتيجة 35-26.
مصر بيلا روسيا كأس العالم لكرة اليد
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