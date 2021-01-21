محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
مصر 2021
كأس العالم للأندية 2020
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
عودة مجنونة في أبرز صور انتصار الأهلي على المقاولون
الخميس، 21 يناير 2021 - 19:09
عودة مجنونة في أبرز صور انتصار الأهلي على المقاولون
أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في تاسع جولات الدوري والتي أقيمت في ملعب الأهلي WE السلام.
الأهلي
المقاولون العرب
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد – بولندا تهزم أوروجواي "المحظوظة" بضعف النتيجة
2 دقيقة |
مصر 2021
مؤتمر موسيماني: أعتقد أن الأهلي يحب اللعب تحت ضغط.. غيرت طريقة اللعب 3 مرات
3 دقيقة |
الدوري المصري
قمصان: نزلة برد سبب ابتعاد بانون.. وبواليا يستطيع التسجيل من نصف فرصة
15 دقيقة |
الدوري المصري
وكيل أموتو يفسر لـ في الجول طريقة احتفاله بهدف المصري أمام دجلة
37 دقيقة |
الدوري المصري
المارد لا يسقط أمام الذئاب.. الأهلي ينتصر على المقاولون بعد عودة مثيرة
43 دقيقة |
الدوري المصري
تأجيل لقاء الاتحاد ومصر للمقاصة بسبب حالات كورونا جديدة في زعيم الثغر
56 دقيقة |
الدوري المصري
سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل لقاء أسوان
ساعة |
الدوري المصري
حوار في الجول – عمرو موسى يتحدث عن اللعب كـ قلب دفاع وحمل شارة المصري
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
المارد لا يسقط أمام الذئاب.. الأهلي ينتصر على المقاولون بعد عودة مثيرة
مؤتمر موسيماني: أعتقد أن الأهلي يحب اللعب تحت ضغط.. غيرت طريقة اللعب 3 مرات
قمصان: نزلة برد سبب ابتعاد بانون.. وبواليا يستطيع التسجيل من نصف فرصة
تأجيل لقاء الاتحاد ومصر للمقاصة بسبب حالات كورونا جديدة في زعيم الثغر
وكيل أموتو يفسر لـ في الجول طريقة احتفاله بهدف المصري أمام دجلة
الأكثر مشاهدة
1
اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة
2
انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا
3
اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
4
قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك