احتفالات وانطلاقات في أبرز صور فوز إنتر على يوفنتوس

الأحد، 17 يناير 2021 - 23:45

احتفالات وانطلاقات في أبرز صور فوز إنتر على يوفنتوس
يوفنتوس إنتر ميلان في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إسماعيل يوسف: تعاقدت مع باسم مرسي بعد أن شاهدت "مشيته".. وشيكابالا كان يلعب مجانا 4 ساعة | مصر
كومان: ميسي أخبرني أنه جاهز للعب.. ولست مدربا سيئا عندما أخسر 7 ساعة | أوروبا
غادر سجن أرسنال.. أوزيل يصل تركيا للانضمام إلى فنربخشة 7 ساعة | أوروبا
زعيم الباسك يحتل إسبانيا.. أتليتك بلباو يدمر برشلونة ويفوز بالسوبر 8 ساعة | أوروبا
مونديال اليد – المجر تسحق أوروجواي وتلحق بـ ألمانيا للدور الرئيسي 8 ساعة | مصر 2021
مونديال اليد – الدنمارك تسحق الكونغو الديموقراطية لحين حسم الصدارة 8 ساعة | مصر 2021
الانتصارات مستمرة.. أهداف ستونز تنصر مانشستر سيتي على كريستال بالاس 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
قُبلة خبيثة تلون دربي إيطاليا بالأزرق.. إنتر يهزم يوفنتوس ويشعل القمة 9 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك