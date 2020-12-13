ندية وروح رياضية في أبرز صور دربي القنال بين المصري والإسماعيلي

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 21:56

ندية وروح رياضية في أبرز صور دربي القنال بين المصري والإسماعيلي
الإسماعيلي المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أشرف قاسم: مستحقات اللاعبين دخلت حساب الزمالك.. وأتمنى ألا يعتزل شيكابالا 3 دقيقة | الدوري المصري
إيفرا: هنري أغلق التلفاز عندما شاهد تشاكا قائدا لـ أرسنال 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: نطمئن الجماهير تجديد ساسي خلال أيام قليلة 10 دقيقة | الدوري المصري
ميسي يخطف ثلاث نقاط لـ برشلونة أمام ليفانتي 17 دقيقة | الدوري الإسباني
لا خسارة اليوم.. ميلان يتعادل أمام بارما +90 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
مودي عن هدف كهربا: أفشة قال لي "سيبها" فتركت الكرة معتقدا أنه زميلي 30 دقيقة | مصر
قناة الأهلي: إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف وتحديد مدة غيابه 56 دقيقة | الدوري المصري
هجوم أرسنال يضرب مرماه.. بيرنلي يزيد آلام أرتيتا بهدف أوباميانج ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك