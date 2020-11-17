قتال وانتصار تاريخي لمصر الأولمبي على البرازيل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 23:00

صور من انتصار منتخب مصر الأولمبي على البرازيل وديا بهدفين لهدف في استاد القاهرة.
مصر الأولمبي البرازيل الأولمبي
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