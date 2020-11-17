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قتال وانتصار تاريخي لمصر الأولمبي على البرازيل
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 23:00
قتال وانتصار تاريخي لمصر الأولمبي على البرازيل
صور من انتصار منتخب مصر الأولمبي على البرازيل وديا بهدفين لهدف في استاد القاهرة.
مصر الأولمبي
البرازيل الأولمبي
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