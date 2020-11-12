قتال وفرص مهدرة في أبرز صور تعادل مصر الأولمبي مع كوريا الجنوبية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 22:03

صور من تعادل منتخب مصر الأولمبي وديا سلبيا بدون أهداف في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد طوكيو 2020.
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