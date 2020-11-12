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قتال وفرص مهدرة في أبرز صور تعادل مصر الأولمبي مع كوريا الجنوبية
الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 22:03
قتال وفرص مهدرة في أبرز صور تعادل مصر الأولمبي مع كوريا الجنوبية
صور من تعادل منتخب مصر الأولمبي وديا سلبيا بدون أهداف في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد طوكيو 2020.
مصر الأولمبي
كوريا الجنوبية الأولمبي
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