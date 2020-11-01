عادت احتفالات رونالدو في صور فوز يوفنتوس على سبيزيا

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 18:16

عادت احتفالات رونالدو في صور فوز يوفنتوس على سبيزيا
يوفنتوس كريستيانو رونالدو في إيطاليا
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