أهداف بكل الطرق في هاتريك بامفورد وأبرز صور فوز ليدز على أستون فيلا

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 23:01

أهداف بكل الطرق في هاتريك بامفورد وأبرز صور فوز ليدز على أستون فيلا
بامفورد ليدز يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديانج: اقتربنا من تحقيق حلمي.. أريد السعادة لجماهير الأهلي 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مرتضى: لا أعاني انفصام كي أعارض تأجيل لقاء الرجاء.. ودورنا يبدأ الآن 3 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: أهنئ لاعبي فريقي.. لكن المهمة لن تكون سهلة في النهائي 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الأهلي: ما يفعله موسيماني مع اللاعبين يصنع الفارق 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الشناوي: خروجي كان تغييرا فنيا من موسيماني وليس للإصابة.. أنا سليم تماما 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا في لقاء الوداد 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي: نهائي إفريقيا قد يكون بين القاهرة أو برج العرب 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ياسر إبراهيم: لعبنا أمام الوداد وكأننا خسرنا الذهاب ولذلك انتصرنا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك