أهداف جميلة في أبرز صور مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 22:10

صور من اليوم الثاني من الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أوروبا.
ليلة الأبطال بايرن ميونيخ أتليتكو مدريد ليفربول مانشستر سيتي
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