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أهداف جميلة في أبرز صور مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 22:10
أهداف جميلة في أبرز صور مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
صور من اليوم الثاني من الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أوروبا.
ليلة الأبطال
بايرن ميونيخ
أتليتكو مدريد
ليفربول
مانشستر سيتي
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