انتصار قاتل ليونايتد ضد سان جيرمان وخماسية برشلونة في أبرز صور أول يوم من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:18

أبرز صور من مباريات اليوم الأول دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.
ليلة الأبطال مانشستر يونايتد سان جيرمان برشلونة
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