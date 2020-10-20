محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
ميركاتو
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الكونفدرالية
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أبرز صور فوز بيراميدز على هوريا والتأهل لنهائي الكونفدرالية
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:03
أبرز صور فوز بيراميدز على هوريا والتأهل لنهائي الكونفدرالية
أبرز صور فوز بيراميدز على هوريا والتأهل لنهائي الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
فتح الله: من اليوم الأول في الكونفدرالية وهدف بيراميدز هو الفوز بالبطولة
10 دقيقة |
الكونفدرالية
إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على دورتموند.. والتعادل السلبي يحكم لقاء تشيلسي وإشبيلية
25 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
بي إن سبورتس: السلطات المغربية تفرض حجرا صحيا على لاعبي الرجاء لمدة أسبوع
26 دقيقة |
إفريقيا
حديقة راشفورد.. شيطان مانشستر يقتل سان جيرمان
29 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
برشلونة يقسو على فيرينكافروس بخماسية.. وبيكيه يغيب عن مواجهة يوفنتوس
31 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
بثنائية السعيد وحسن.. بيراميدز يهزم هوريا ويضرب موعدا مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
44 دقيقة |
الكونفدرالية
ليلة الأبطال - مؤتمر كلوب: غياب فان دايك؟ علينا التزام الهدوء وسنرى ما سنجربه لأول مرة
ساعة |
دوري أبطال أوروبا
مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بثنائية السعيد وحسن.. بيراميدز يهزم هوريا ويضرب موعدا مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي
حديقة راشفورد.. شيطان مانشستر يقتل سان جيرمان
برشلونة يقسو على فيرينكافروس بخماسية.. وبيكيه يغيب عن مواجهة يوفنتوس
مران الزمالك - مشاركة ساسي وشيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية
الأكثر مشاهدة
1
حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة
2
رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
3
رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
4
انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية
قد ينال إعجابك