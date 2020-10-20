ثنائية موراتا وظهور بيرلو في أبرز صور دينامو كييف ويوفنتوس

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:57

ثنائية موراتا وظهور بيرلو في أبرز صور دينامو كييف ويوفنتوس
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