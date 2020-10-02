ظهور موسيماني الأول في الأهلي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 19:40

ظهور موسيماني الأول في الأهلي
في الدوري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري – الإسماعيلي ضد سموحة 2 دقيقة | الدوري المصري
خيميز: جمهور ريال مدريد صفق لنا بعد فوز فريقه بعشرة أهداف علينا 14 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - صالح يشارك في أولى التدريبات مع موسيماني وتأهيل لجونيور أجايي 15 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – دون إغفال المفقودين.. مايورال ينتقل رسميا إلى روما 51 دقيقة | أوروبا
رسميا - شيفيلد يضم بروستر.. "الأغلى في تاريخ النادي" 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار - موسيماني وإجابات الـ 10 أسئلة.. يستشهد بـ برشلونة وجوارديولا ويتغنى بشعار الأهلي ساعة | مصر
أول رسالة من محمد يوسف بعد تولي موسيماني تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
شبكة ESPN: بديل مفاجئ لـ سانشو.. يونايتد يتجه إلى أوكامبوس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 2 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك