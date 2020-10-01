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ظهور باتشيكو ومناوشات في أبرز صور فوز الزمالك على المصري
الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 23:28
ظهور باتشيكو ومناوشات في أبرز صور فوز الزمالك على المصري
صور من انتصار الزمالك على المصري بهدف دون رد في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 31 من الدوري.
الزمالك
المصري
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