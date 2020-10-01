ظهور باتشيكو ومناوشات في أبرز صور فوز الزمالك على المصري

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 23:28

صور من انتصار الزمالك على المصري بهدف دون رد في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 31 من الدوري.
الزمالك المصري في الدوري
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