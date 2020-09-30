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ظهور مصطفى شوبير وفايلر في أبرز صور لقاء الأهلي والترسانة
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:10
ظهور مصطفى شوبير وفايلر في أبرز صور لقاء الأهلي والترسانة
صور من لقاء الأهلي والترسانة الذي أقيم في ملعب الأول في دور الـ16 من كأس مصر وفاز به المارد الأحمر بهدفين لهدف.
الأهلي
الترسانة
في الكأس
فايلر
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