ظهور مصطفى شوبير وفايلر في أبرز صور لقاء الأهلي والترسانة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:10

صور من لقاء الأهلي والترسانة الذي أقيم في ملعب الأول في دور الـ16 من كأس مصر وفاز به المارد الأحمر بهدفين لهدف.
الأهلي الترسانة في الكأس فايلر
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