تشيلسي يكمل عودة رائعة ضد وست بروميتش

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 06:07

تشيلسي يكمل عودة رائعة ضد وست بروميتش بنتيجة 3-3 في أجمل مباريات الموسم
تشيلسي
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