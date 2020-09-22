ظهور رضا عبد العال وقتال محمود علاء في صور انتصار الزمالك على طنطا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 22:46

صور من انتصار الزمالك على طنطا اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 29 من الدوري بثلاثة أهداف لهدف.
الزمالك طنطا في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمود بسيوني حكما للقاء نادي مصر والأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد يتفوق بثلاثية على ليوتن 9 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك الذي "تم الاستقرار عليه" 11 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: ليس الوقت المناسب للحديث عن رحيل عواد.. وموقف أري بابل 24 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: لا عروض رسمية لـ إيهاب جلال.. لكن قد يفكر حال تلقيه من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز 25 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: بنسبة كبيرة سنعلن اسم مدرب الزمالك خلال الساعات المقبلة 36 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: إخراج وتصوير المباريات يؤثر على قرارات التحكيم ضد الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر طارق يحيى: غيرت اتفاقي مع بنشرقي بسبب ما رأيته.. واعتذار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة 4 مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون
قد ينال إعجابك