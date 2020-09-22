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ظهور رضا عبد العال وقتال محمود علاء في صور انتصار الزمالك على طنطا
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 22:46
ظهور رضا عبد العال وقتال محمود علاء في صور انتصار الزمالك على طنطا
صور من انتصار الزمالك على طنطا اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 29 من الدوري بثلاثة أهداف لهدف.
الزمالك
طنطا
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