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قتال كبير وأهداف متأخرة في أبرز صور تعادل سموحة والزمالك
الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 22:49
قتال كبير وأهداف متأخرة في أبرز صور تعادل سموحة والزمالك
صور من تعادل سموحة والزمالك اليوم الجمعة في ملعب برج العرب بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة 26 من الدوري.
الزمالك
سموحة
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