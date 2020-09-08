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هدف رونالدو رقم 100 مع البرتغال في شباك السويد
الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 22:28
هدف رونالدو رقم 100 مع البرتغال في شباك السويد
هدف رونالدو رقم 100 مع البرتغال في شباك السويد
كريستيانو رونالدو
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية
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