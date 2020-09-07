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أبرز صور مؤتمر بيراميدز لتقديم رمضان صبحي بعد التعاقد معه
الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 19:17
أبرز صور مؤتمر بيراميدز لتقديم رمضان صبحي بعد التعاقد معه
صور من المؤتمر الصحفي لبيراميدز للإعلان عن التعاقد مع رمضان صبحي بعقد يمتد لخمس سنوات.
رمضان صبحي
بيراميدز
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