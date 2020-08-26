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تألق الحارسين وهدف قاتل من مروان محسن في صور فوز الأهلي على الجونة
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:44
تألق الحارسين وهدف قاتل من مروان محسن في صور فوز الأهلي على الجونة
صور من فوز الأهلي على الجونة بهدف دون رد اليوم الأربعاء في استاد القاهرة في الجولة 22 من الدوري المصري.
الأهلي
الجونة
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