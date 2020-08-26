تألق الحارسين وهدف قاتل من مروان محسن في صور فوز الأهلي على الجونة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:44

صور من فوز الأهلي على الجونة بهدف دون رد اليوم الأربعاء في استاد القاهرة في الجولة 22 من الدوري المصري.
الأهلي الجونة في الدوري
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