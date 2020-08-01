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صور من انتصار أرسنال على تشيلسي وتتويجه بكأس إنجلترا
السبت، 01 أغسطس 2020 - 20:36
صور من انتصار أرسنال على تشيلسي وتتويجه بكأس إنجلترا
صور من انتصار أرسنال على تشيلسي بنتيجة 2-1 وتتويجه بكأس إنجلترا
أرسنال
تشيلسي
كأس إنجلترا
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