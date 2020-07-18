صور من انتصار أرسنال ضد سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا

السبت، 18 يوليه 2020 - 22:54

أرسنال ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. الفريق الإنجليزي فاز بنتيجة 2-0 وسجل بيير إيمريك أوباميانج الهدفين.
أرسنال مانشستر سيتي كأس إنجلترا
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