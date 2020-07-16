قذيفتا كيسي وتشالهان أوجلو في أبرز صور ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

الخميس، 16 يوليه 2020 - 02:00

قذيفتا كيسي وتشالهان أوجلو في أبرز صور ميلان وبارما في الدوري الإيطالي
ميلان بارما في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه 35 دقيقة | أوروبا
الصفتي: أخطأت 3 مرات فقط في القمة.. وشيكابالا أفضل لاعب رأيته في التاريخ 54 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لا يمكن أن نفوز ونحن نرتكب تلك الأخطاء.. سنتعلم من الدرس ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أرسنال يحتاج للبناء وليس للسحر.. ما حدث ضد ليفربول أفضل دواء قبل لقاء سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتضى: بعد انتهاء أزمة الفيديو المفبرك سأعود للحديث عن حقنا في لقب نادي القرن ساعة | الدوري المصري
ساسولو "شبح الكبار" يزيد من متاعب يوفنتوس بالتعادل 3-3 2 ساعة | أوروبا
فان دايك: قدمنا الهدايا لـ أرسنال.. أتحمل المسؤولية كاملة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي تحاول إخفاء فشلها أمام نجاحات مرتضى منصور 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك