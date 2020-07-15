المسحة الطبية الرابعة للأهلي

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 11:49

المسحة الطبية الرابعة للأهلي
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سواريز: نرحب بضم لاوتارو.. سنساعده إذا انضم لبرشلونة 52 ثاتيه | أوروبا
عبد الحفيظ: التركيز كبير في تدريبات الأهلي للوصول لأتم جاهزية 6 دقيقة | مصر
قائمة برشلونة - عودة دي يونج أمام أوساسونا وغياب جريزمان 13 دقيقة | أوروبا
الأهلي يجري المسحة الطبية الرابعة على هامش مران الأربعاء 15 دقيقة | مصر
بلاتيني: ديبالا مثل مارادونا.. ومعادلته لأهدافي أمر رائع 28 دقيقة | أوروبا
أرتيتا: أرسنال لا يزال جاذبا للنجوم 39 دقيقة | أوروبا
تقرير: إنتر يريد مبادلة شكرينيار بـ مارسيال 53 دقيقة | أوروبا
تقرير: انتقال سانشو لـ يونايتد مرهون بتأهل الأخير لدوري الأبطال ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك