احتفال جريزمان في أبرز صور مباراة فياريال وبرشلونة

الأحد، 05 يوليه 2020 - 22:54

احتفال جريزمان في أبرز صور مباراة فياريال وبرشلونة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: أتممنا ضم صفقتين وهذا موقف الثلاثي الآخر 8 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: ننتظر قرار الإدارة بخصوص الدوري.. ولا يجوز أن نعلم بإصابة مصطفى فتحي من الإعلام 15 دقيقة | الدوري المصري
دي مارزيو: يونايتد اتفق مع ماتيتش على تجديد تعاقده 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لدغة أدامز تنصر ساوثامبتون على سيتي بعد ملحمة دفاعية أمام 25 تسديدة سماوية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - فياريال (1) (3) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا
مؤتمر كلوب: صلاح استحق ركلة جزاء.. وأخيرا تحقق ما طلبته منذ 20 عاما ساعة | أوروبا
جهاز المنتخب يضع خطة لمواجهة غموض الأجندة الدولية ساعة | مصر
ناصر ماهر: ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك