أول مران لـ الإسماعيلي منذ بداية أزمة الكورونا

السبت، 04 يوليه 2020 - 19:52

أول مران لـ الإسماعيلي منذ بداية أزمة الكورونا
الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
هشام يكن ينجو من حادث سير "مروع" 31 دقيقة | الدوري المصري
بايرن يحصد كأس ألمانيا على حساب ليفركوزن ويحقق الثنائية المحلية 43 دقيقة | أوروبا
ساكا: سأتذكر هذا الأسبوع طوال حياتي.. التواجد في أرسنال كان بمثابة الحلم 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: كنت في حاجة إلى تسجيل هذه المخالفة لأستعيد الثقة ساعة | أوروبا
الذئاب تختفي في ضباب لندن.. أرسنال يقهر ولفرهامبتون بثنائية "استثنائية" ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) واتفورد.. انخفاض مستوى اللعب ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: إذا لعبنا بنفس الأداء في حضور الجماهير لسجلنا 7 أهداف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – موقف اللعبات الأخرى من مسحات فيروس كورونا 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك