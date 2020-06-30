ظهور صالح جمعة في تدريبات الأهلي ليوم 30 يونيو

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 11:35

ظهور صالح جمعة في تدريبات الأهلي ليوم 30 يونيو
مران الأهلي صالح جمعة الأهلي الدوري المصري
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