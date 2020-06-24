فريق الاتحاد السكندري يجري مسحات كورونا استعدادا لعودة النشاط

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 02:01

فريق الاتحاد السكندري يجري مسحات كورونا استعدادا لعودة النشاط
الاتحاد السكندري
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