محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
لاعبو الأهلي يجرون مسحات تمهيدا لاستئناف النشاط
الأحد، 21 يونيو 2020 - 11:32
لاعبو الأهلي يجرون مسحات تمهيدا لاستئناف النشاط
لاعبو الأهلي يجرون مسحات تمهيدا لاستئناف النشاط
الأهلي
كورونا
مسحات
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعبو الأهلي يجرون مسحات طبية تمهيدا لاستئناف التدريبات
13 دقيقة |
مصر
كلوب عن قدرة ليفربول على بسط هيمنته مثل يونايتد فيرجسون: لم يعد ذلك ممكنا
14 دقيقة |
أوروبا
أرتيتا: الخسارة ضد برايتون غير مقبولة.. لقد فرطنا في المباراة
44 دقيقة |
أوروبا
رسميا - ريال بيتيس يعلن إقالة مدربه
51 دقيقة |
أوروبا
مواعيد مباريات الأحد 21 يونيو 2020 والقنوات الناقلة – عودة محمد صلاح وإثارة الدوري الإسباني
58 دقيقة |
أوروبا
وفاة صاحب هدف العراق الوحيد في المونديال بسبب فيروس كورونا
ساعة |
الوطن العربي
المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا
9 ساعة |
الدوري المصري
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان
9 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
لاعبو الأهلي يجرون مسحات طبية تمهيدا لاستئناف التدريبات
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان
طولان ينفجر: تطالبون بعودة الدوري ونحن في ذروة تفشي كورونا.. هل تضحون بنا؟
ثلاثي الأهلي الصاعد.. فيراري والجوكر وماكينة الأهداف الحقيقية
وفاة صاحب هدف العراق الوحيد في المونديال بسبب فيروس كورونا
الأكثر مشاهدة
1
تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية
2
رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي
3
مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل
4
مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك