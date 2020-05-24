محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
شراسة فيرنر في أبرز صور اكتساح لايبزج لـ ماينتس
الأحد، 24 مايو 2020 - 19:38
شراسة فيرنر في أبرز صور اكتساح لايبزج لـ ماينتس
شراسة فيرنر في أبرز صور اكتساح لايبزج لـ ماينتس
لايبزج
ماينتس
الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - العش لـ في الجول: سأعود للدوري الممتاز.. وندمت على الرحيل من الإسماعيلي
16 دقيقة |
الدوري المصري
كاسياس يكشف سرا بشأن مباراته الأخيرة مع ريال مدريد
58 دقيقة |
أوروبا
الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا" ضد الزمالك
ساعة |
مصر
تقرير تركي: النني في مشاكل كبيرة مع رئيس بيشكتاش بسبب مستحقاته
ساعة |
المحترفون
فيرنر يدفن ماينتس في جنازة صامتة.. ويقود لايبزج لإنجاز غير مسبوق
ساعة |
أوروبا
البدري: كوكا من أفضل المهاجمين الدوليين.. سيبقى دائما في خططي
2 ساعة |
مصر
ذكرى العاشرة
2 ساعة |
أوروبا
خوليت يسترجع ذكريات "أعظم فريق في التاريخ": أصبت أنشيلوتي بالدهشة قبل لقاء ريال مدريد
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا" ضد الزمالك
حوار - العش لـ في الجول: سأعود للدوري الممتاز.. وندمت على الرحيل من الإسماعيلي
البدري: كوكا من أفضل المهاجمين الدوليين.. سيبقى دائما في خططي
تقرير تركي: النني في مشاكل كبيرة مع رئيس بيشكتاش بسبب مستحقاته
ذكرى العاشرة
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي
2
وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد"
3
مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
4
طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا
قد ينال إعجابك