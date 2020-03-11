هدف رائع وطرد وإثارة الفيديو في أبرز صور تعادل الأهلي وسموحة

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 22:46

صور من تعادل الأهلي وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة في الجولة 18 من الدوري المصري.
الأهلي سموحة في الدوري
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